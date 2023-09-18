На Кубани в суд направили дело о хищении 13 млн рублей у дольщиков в Сочи

Суд рассмотрит материалы уголовного дела о хищении 13 млн руб. у дольщиков строительства жилого дома в Хостинском районе Сочи. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, трое фигурантов дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), получили деньги от участников долевого строительства объекта в качестве оплаты за три квартиры. Полученные деньги злоумышленники присвоили себе, а квартиры продали другим лицам.

На имущество подозреваемых наложен арест. Материалы дела рассмотрит Центральный районный суд Сочи.

Анастасия Донскова

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