В Ленобласти увеличился спрос на работников лесного хозяйства

В Ленинградской области в 2023 году на 61% вырос спрос на специалистов лесного хозяйства, следует из обзора аналитиков сервиса по поиску работы hh.ru.

В целом в регионах Северо-Западного федерального округа спрос на специалистов из этой сферы вырос на 58% по сравнению с 2022 годом. В частности, в Петербурге спрос увеличился на 33%. Наиболее востребованы специалисты лесного хозяйства в Москве и Московской области (12% и 11% от общего числа вакансий), Петербурге (8%), Краснодарском крае (4%) и Архангельской области (3,6%).

Изменилась также и структура спроса. Если в 2022 году работодатели искали в основном руководителей и административных работников, то теперь сфера нуждается в водителях, слесарях, машинистах.

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