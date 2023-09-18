В Армавире пешехода поочередно задавили две машины

В Армавире два автомобиля по очереди наехали на пешехода, от чего он скончался на месте. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло 17 сентября около 23:00 в районе 172-го км автодороги «Кавказ». По предварительным данным, 56-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости перекрестка. В этот момент его сбил 50-летний водитель Chevrolet Lanos. После столкновения пешеход упал на проезжую часть, а затем на него наехала «Лада Гранта» под управлением 42-летнего мужчины. Пострадавший скончался на месте.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Георгий Ефименко

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