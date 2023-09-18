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обновлено 12:12

В Пермский край приедут работать медики из других регионов

В медицинские учреждения края приедут 40 специалистов из других регионов России, в том числе 16 человек из Санкт-Петербурга, Татарстана, Краснодарского края, Свердловской области и других субъектов. Они восполнят нехватку медиков в Прикамье. Об этом сообщает телеграм-канал заксобрания со ссылкой на выступление вице-премьера краевого правительства Ольги Антипиной.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Краевые власти пытаются решать проблему нехватки врачей в том числе и с помощью материальной поддержки. В качестве одной из них, новые специалисты смогут получить единовременные компенсационные выплаты, на которые в действующем бюджете предусмотрят дополнительные 64 млн руб. Соответствующие изменения депутаты рассмотрят уже в этот четверг.

По данным краевого минздрава, нехватка врачей составляет примерно 10%, аналогичная ситуация со средним и младшим персоналом. При этом в Пермском крае есть специализированный медицинский вуз и семь специализированных заведений СПО. Однако целевые показатели приема ниже потребностей рынка.

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