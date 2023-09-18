Организатор финансовой пирамиды «Дас Капитал» предстанет перед судом

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Усть-Лабинска, которая обвиняется в организации финансовой пирамиды и хищении средств вкладчиков в сумме 68 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Ранее полиция сообщала, что пирамида существовала под видом кредитного кооператива «Дас Капитал».

По данным обвинения, незаконная схема действовала в период с января 2017 года по апрель 2018 года. Руководитель кооператива привлекала средства граждан, обещая им прибыль за счет вложений в успешные инвестиционные проекты. Филиалы кооператива работали в Краснодаре, Анапе и Новороссийске, всего злоумышленнице удалось привлечь и похитить 68 млн руб., потерпевшими признаны 133 человека. Следствие установило, что некоторые вкладчики получали выплаты, но они производились за счет средств вновь привлеченных клиентов кооператива.

На время следствия в отношении директора кооператива избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Анна Перова, Краснодар