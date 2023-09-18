Аэропорт Минеральные воды увеличил пассажиропоток на 23,5% в январе-августе

С января по август 2023 года пассажиропоток аэропорта Минеральные Воды составил 3 млн человек, что на 23,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс Юг».

По данным пресс-службы аэропорта, увеличение пассажиропотока обусловлено открытием рейсов по новым направлениям (Екатеринбург, Уфа, Казань, Самара, Сочи и Новосибирск). Также на рост показателей повлиял рост туристического потока на курорты Кавказских Минеральных Вод.

«Пик пассажиропотока пришелся на летние месяцы, в течение этого периода было обслужено пассажиров на 7,8% больше в сравнении с прошлым годом»,— отметили в пресс-службе авиагавани.

В летний период из аэропорта в сутки отправлялось до 75 рейсов.

Наиболее популярными направлениями по России стали Екатеринбург, Казань, Сочи, Уфа, Самара, Челябинск, Пермь. В международных перевозках были востребованы рейсы в Ереван, Стамбул, Дубай.

Анастасия Назарова