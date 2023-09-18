На красноярской ТЭЦ-1 построят еще один экофильтр. Ранее планировалось строительство 14 единиц природоохранного оборудования, сообщает корпорация «Енисейская Сибирь».

Проект предполагает комплексную экологическую модернизацию и расширение ТЭЦ-1, а также увеличение мощностей Красноярской ТЭЦ-3. Объем инвестиций составит 22 млрд руб. Завершить работы планируется в 2025 году. Ожидается, что по окончании модернизации выбросы от ТЭЦ-1 сократятся более чем на 20%.

Также в рамках проекта обновится основное оборудование - два котлоагрегата уже в стадии замены. Вместе с этим заменят два действующих турбоагрегата.

Реализация проекта началась в 2018 году. Тогда были демонтированы три дымовые трубы, в результате чего освободилось место для строительства электрофильтров. В настоящее время на станции установлено 8 экофильтров.

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Александр Киселев