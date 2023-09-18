«Россети Тюмень» направили 2,3 млн рублей на повышение надежности электроснабжения поселка Междуреченский в Югре

«Россети Тюмень» провели капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи «Сотник – МДФ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Проведенные работы позволили повысить надежность электроснабжения 11 тысяч жителей и социально значимых объектов в поселке Междуреченском. Компания направила на технические мероприятия 2,3 млн рублей.



Отремонтированная воздушная линия расположена в Кондинском районе и имеет протяженность 28 км. На энергообъекте специалисты заменили провод и 4 железобетонных опоры, обновили 26 гасителей вибрации и установили птицезащитные устройства. Для сохранения габаритного расстояния от воздушной линии до автомобильных и железных дорог энергетики смонтировали 15 спиральных поддерживающих зажимов. Также работники расчистили порядка 27 гектаров просек трассы ЛЭП от растительности, чтобы минимизировать риск технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода.

Плановый ремонт линии электропередачи 110 кВ «Сотник – МДФ» прошел в рамках подготовки электросетевого комплекса ХМАО-Югры к отопительному сезону. Выполненные мероприятия позволили «Россети Тюмень» повысить надежность энергоснабжения поселка городского типа Междуреченского и ряда социально значимых объектов, в том числе железнодорожной станции, агропромышленного колледжа, школы, детских садов и больниц.

АО «Россети Тюмень»