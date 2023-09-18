ЕС грозит зависимость от китайских аккумуляторов

К 2030 году у Евросоюза может выработаться стойкая зависимость от произведенных в Китае литий-ионных аккумуляторов и топливных элементов. Таково мнение авторов доклада, подготовленного Испанией, председательствующей в совете Европейского союза накануне саммита ЕС в Гранаде. Как сообщает агентство Reuters, которому удалось ознакомиться с содержанием доклада, он станет основой обсуждения вопроса экономической безопасности Европы на саммите.

По оценкам авторов доклада, производство энергии из возобновляемых источников требует все большего количества мощностей для ее хранения. «Это резко увеличит наш спрос на литий-ионные аккумуляторы, топливные элементы и электролизеры, который в ближайшие годы вырастет, как ожидается, в 10–30 раз»,— отмечается в докладе.

Авторы высказывают мнение, что в отсутствие жестких мер «европейская энергетическая экосистема может стать зависимой от Китая к 2030 году» и эта зависимость будет такой же серьезной, хотя и иной по природе, как зависимость ЕС от российских энергоносителей до недавнего времени. По оценкам экспертов, зависимость от иностранных производителей к 2030 году может существенно подорвать рост производительности, который так необходим европейской промышленности и сектору услуг, а также помешать модернизации сельскохозяйственных систем, которая необходима для решения вопросов изменения климата.

Алена Миклашевская