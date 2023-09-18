На Кубани в суд направили дело о хищении 68 млн рублей основательницей пирамиды

В Краснодаре в суд направили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении основательницы финансовой пирамиды, действия которой принесли ущерб гражданам на общую сумму 68 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, злоумышленница предлагала вкладчикам различные инвестиционные проекты. За счет средств новых участников женщина выплачивала инвесторам ежемесячные проценты по вкладам, чтобы придать видимость исполнения договоренностей.

Филиалы организации действовали в Краснодаре, Новороссийске и Анапе.

В общей сложности свои средства в финансовую пирамиду вложили 133 человека. В отношении основательницы преступной схемы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время женщина находится под стражей. В случае доказательства вины злоумышленницы в суде ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Анастасия Донскова

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