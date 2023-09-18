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Школа Олимпийского резерва из Новокуйбышевска трижды нарушила закон о закупках

Директор Спортивной школы Олимпийского резерва в Новокуйбышевске получил предупреждение Самарского УФАС. Основанием для такой меры стало трехкратное нарушение закона о контрактной системе. Об этом сообщает антимонопольный орган.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее городская прокуратура направила в контрольный орган материалы проверки в отношении руководителя учреждения. Представители Управления проанализировали информацию и выяснили, что спортшкола подписала с ООО «Спартак» и ООО МНПК «Космос» три контракта на поставку спортивного инвентаря. Работа была проведена по национальному проекту «Демография».

Подрядчики поставили инвентарь в срок. Но сроки оплаты по договорам были нарушены. По закону ответственность за нарушение несет должностное лицо.

Георгий Портнов

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