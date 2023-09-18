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Коммерсантъ FM
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Прокуратура проверяет школьное питание в Красноярске

Красноярская прокуратура требует возбуждения уголовного дела о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в связи с ненадлежащей организацией школьного питания, сообщает ведомство в своем Telegram-канале. Представление об устранении нарушений внесено на имя главы города, а также операторам питания. В отношении замруководителя главного управления образования возбуждено административное дело за нарушение прав обучающихся (ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ).

Отмечается, что с начала учебного года срыв в подготовке и организации питания выявлен в 77 из 101 общеобразовательного учреждения города, где данные вопросы обеспечивает муниципальное учреждение «Дирекция по организации школьного питания». Непосредственно услуги в них предоставляют организации «Межрегиональная кейтеринговая компания» и «КрасПит». В мэрии за данную сферу отвечают главное управление образования и департамент соцразвития, сообщает прокуратура.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал об отравлении трех учащихся школы №86 в Красноярске. Подростков доставили в медучреждение с острой кишечной инфекцией. Региональный Роспотребнадзор по данному факту проводит проверку.

Лолита Белова, Новосибирск

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