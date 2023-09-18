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Суд не стал признавать клеветой обращение жителей Лазарева к президенту РФ

Арбитражный суд Нижегородской области отказал в иске региональному оператору по обращению с отходами «ОРБ Нижний», который подавал иск о защите деловой репутации к Ларисе Колесниковой. В декабре 2021 года она с группой граждан записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину от имени жителей деревни Лазарево, рядом с которой был построен мусорный полигон «ОРБ Нижний».

В компании остро восприняли публичную критику. По мнению регоператора, в ролике были озвучены порочащие их репутацию сведения о якобы незаконном размещении полигона близ деревни, захоронении запрещенных видов отходов, угрозе водоисточнику деревни, загрязнении почв токсичным фильтратом, нарушении охранных зон усадьбы Шереметевых-Рукавишниковых и «произволе мусорного бизнеса». «ОРБ Нижний» заказало два лингвистических исследования. Эксперты Приволжского центра судебной экспертизы Минюста РФ сделали вывод, что текст видеообращения направлен не только на то, чтобы сформировать у широких масс негативное отношение к деятельности полигона, но и побудить Владимира Путина к «действиям по прекращению работы полигона».

Истец посчитал, что распространение этого видеоролика было оплачено, и потребовал обязать Ларису Колесникову удалить его из youtube-канала и 12-ти нижегородских СМИ, а прессу – опубликовать опровержение.

В процессе судебного разбирательства узнать мнение президента о формировании его мнения по отношению к объекту «ОРБ Нижний» не удалось, а доказать причастность гражданки Колесниковой к платному размещению ролика в СМИ истец не смог. Отказывая регоператору, суд указал, что в соответствии с Конституцией РФ граждане могут свободно обращаться в органы власти, если считают, что их законные права и интересы нарушаются. Поэтому публичное обращение к главе государства не может являться клеветой, даже если изложенные факты затем не подтвердились.

Иван Сергеев

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