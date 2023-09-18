«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

В 2023 году российский рынок акций неплохо себя чувствовал. Впереди завершающий, четвертый квартал, который обычно бывает более турбулентным. Какие инструменты и бумаги стоит рассмотреть инвесторам? Как им позиционироваться в зависимости от склонности к риску? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с инвестиционным стратегом брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Алексеем Корниловым.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

— Что, с вашей точки зрения, можно предложить инвесторам?

— Действительно, на рынке немного обозначилась волатильность. Сейчас, наверное, как никогда инвесторам стоит обратить внимание на свою склонность к риску, так называемый риск-профиль. Условно самих инвесторов можно поделить на три категории — с низким, средним и высоким уровнем риска. Дополнительно каждую категорию можно разбить на подкатегории. Когда вы определитесь с этим уровнем, чтобы помочь разобраться, а что же дальше делать, мы предлагаем конкретные стратегии. Например, если у вас уровень риска низкий или ниже среднего, то подойдет ультраконсервативная или консервативная стратегия. Для людей с более высоким риском — агрессивная и ультраагрессивная стратегия. А для тех, кто где-то посередине, скорее всего, подойдет сбалансированная стратегия.

— Для каждой стратегии у вас есть группа инструментов. Как вы их подбираете, по какому принципу?

— Естественно, но инструменты не сильно меняются, а меняется в основном их вес. Классические инструменты — акции, облигации. И мы знаем, что акции как класс активов относятся к более агрессивному, рисковому типу инструментов, а облигации — к более консервативному. Соответственно, для каждой стратегии будет разная пропорция именно в этих инструментах. Например, в ультраконсервативной акции могут полностью отсутствовать, в обычной консервативной уже появляется какая-то доля акций и так далее. В сбалансированной стратегии для среднего уровня риска соотношение будет примерно 50 на 50. Следовательно, в агрессивной доля акций будет увеличиваться, а облигаций уменьшаться.

— На что инвестор может опираться при принятии решения?

— В приложении «ВТБ Мои Инвестиции» доступны подборки фаворитов среди акций и облигаций. Кстати, подборка топ-10 показывает очень даже неплохой результат за последние 12 месяцев — прирост на 89,6%, мы делали замер в сентябре. За тот же период индекс Мосбиржи полной доходности показал результат 51,7%. Также отмечу наличие в приложении такого раздела, как «Индекс ВТБ», где можно наблюдать за настроениями на рынке, за тем, как инвестируют другие игроки, и какие классы активов пользуются популярностью.

— А, например, как узнать, какие инструменты предпочитают клиенты ВТБ — акции или облигации?

— В приложении «ВТБ Мои Инвестиции» вы можете наблюдать за соотношением акций и облигаций и происходящими изменениями, видеть лидеров среди покупок и продаж — какие акции, допустим, торгуются особенно активно.