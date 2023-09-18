В мэрии Анапы ответили на жалобы жителей об ограничении доступа к пляжам

Власти Анапы ответили на жалобы жителей курортного поселка Сукко на ограничение доступа к пляжам из-за забора детского оздоровительного лагеря «Смена». Об этом сообщает «Юга.Ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Местные жители потребовали отразить в Генплане города статус общественной территории в отношении пляжа детской здравницы. Однако в мэрии пояснили, что статусы «частный» и «общественный» в отношении пляжей в Генеральном плане курорта не предусмотрены.

«Предусмотрена функциональная зона “Зона отдыха (пляжи)” протяженностью 255 метров»,— цитирует издание ответ анапских властей.

При этом из общей протяженности пляжей в Сукко, 150 м территории вместимостью 4 тыс. человек находятся в пользовании курортных учреждений. В администрации курорта уточнили, что каждый гражданин имеет право на доступ к водным объектам, а также использовать их для личных и бытовых нужд.

В то же время руководство детского лагеря «Смена» отмечает, что, в соответствии с федеральным законом № 96-ФЗ, детские оздоровительные организации могут самостоятельно регулировать порядок нахождения посторонних лиц на своей территории, в том числе на территории береговой полосы водных объектов.

Анастасия Донскова

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