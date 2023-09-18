Завершено расследование дела бывшего вице-мэра Челябинска

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий экс-заместителем главы регионального центра по градостроительству Владимиром Слободским. Материалы направили в Советский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в марте 2018 года вице-мэр подписал разрешение на возведение многоквартирного дома на улице Сулимова для одной из компаний, достоверно зная, что организация не имела законных оснований на право распоряжения земельным участком. Ущерб собственникам участка превысил 2,7 млн руб.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. С момента задержания в апреле этого года Владимир Слободской находится под домашним арестом.

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