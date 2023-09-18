В Ярославле на месте снесенных элеваторов появится коттеджный поселок

В Заволжском районе Ярославля на месте снесенных элеваторов построят коттеджный поселок. Об этом сообщает издание «76.ru» со ссылкой на представителя собственника Дмитрия Ладнова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вероника Макарова Фото: Вероника Макарова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сносить элеваторы начали в ноябре 2022 года. Первый этап сноса прошел 7 ноября 2022 года, по техническим причинам обрушились всего два здания. Второй этап прошел 9 января, были снесены еще пять зданий. Тогда источник «Ъ-Ярославль» сообщал, что на месте новый собственник построит жилые дома.

Сейчас территорию разделили на 230 участков: 228 — под жилые дома и 2 — под коммерческую недвижимость.

Алла Чижова