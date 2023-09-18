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В Ярославле на месте снесенных элеваторов появится коттеджный поселок

В Заволжском районе Ярославля на месте снесенных элеваторов построят коттеджный поселок. Об этом сообщает издание «76.ru» со ссылкой на представителя собственника Дмитрия Ладнова.

Фото: Вероника Макарова

Фото: Вероника Макарова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сносить элеваторы начали в ноябре 2022 года. Первый этап сноса прошел 7 ноября 2022 года, по техническим причинам обрушились всего два здания. Второй этап прошел 9 января, были снесены еще пять зданий. Тогда источник «Ъ-Ярославль» сообщал, что на месте новый собственник построит жилые дома.

Сейчас территорию разделили на 230 участков: 228 — под жилые дома и 2 — под коммерческую недвижимость.

Алла Чижова

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