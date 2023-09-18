В ЯНАО при пожаре в аварийном доме погибли три человека

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) произошел пожар в жилом доме, погибли три человека. Среди них — двое детей трех и шести лет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС округа. Построенное в 1989 году здание признано аварийным, снос был запланирован на 2028 год.

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Фото: ГУ МЧС Ямало-Ненецкого АО Кадр с места происшествия

Фото: ГУ МЧС Ямало-Ненецкого АО

Пожар в жилом доме по ул. Школьной, 3 произошел ночью в понедельник, 18 сентября. Когда на место возгорания прибыли пожарные, пламя уже распространилось по всей кровле.

Возгорание было локализовано спустя один час десять минут на площади 672 кв. м. По данным МЧС, в 3:27 пожарные начали разбор сгоревших конструкций. В тушении участвовали 111 сотрудников МЧС и десять единиц спецтехники.

Как сказано в сообщении, в доме зарегистрировано 48 человек, из них 12 детей.

Полина Хабарова, Екатеринбург