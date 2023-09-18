В Верхней Курье возле ЖК казанского девелопера продается участок под застройку

В пермском микрорайоне Верхняя Курья, на ул. Ленской, 50, продается земельный участок под жилую застройку. Как сообщается в объявлении на сайте «Авито», территория площадью 6,17 га имеет прямой выход к реке Каме. Стоимость земельного актива составляет 275 млн руб. Согласно публичной кадастровой карте, территорию можно использовать для возведения многоквартирных жилых домов высотой не выше четырех этажей.

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На продаваемый участок получены техусловия для присоединения к газораспределительной сети, к сетям водоснабжения и водоотведения, а также к электричеству. Продажей объекта занимается компания «КадастрГео».

Земельный актив расположен в локации, где в настоящее время активно ведется жилищное строительство. Поблизости один из крупнейших девелоперов из Татарстана «Джи-групп» возводит жилой комплекс «Причал». ЖК площадью более 56 тыс. кв. м разместится на территории, ограниченной Ленской и Рионской улицами и ДОС. Рядом также стоят ЖК «Ленская усадьба», «Моя Курья» и «Курья Park».