В Казани перестали штрафовать инвалидов за парковку на платных местах

Власти Казани перестали выписывать инвалидам штрафы в размере 2,5 тыс. руб., если те оставили свои автомобили на платных парковочных местах (без специальной разметки для инвалидов). Об этом на совещании в мэрии сообщил начальник городского управления по организации деятельности административных комиссий Наиль Биктагиров.

Он уточнил, что городская автоматическая система провела интеграцию с федеральным реестром инвалидов. «Теперь при первичном привлечении собственника, состоящего в данном реестре, комиссия вместо штрафа в 2,5 тыс. руб. применяет норму ст. 2.9 КоАП РФ в виде объявления устного замечания»,— рассказал чиновник.

По его словам, в этом году инвалидам сделали 731 замечание, разъяснив правила парковки. Господин Биктагиров напомнил, что если инвалиды и перевозящие их лица размещают автомобили на платных местах, то «правила парковки распространяются и на них».

«Зачастую граждане, состоящие в федеральном реестре инвалидов, ошибочно полагают, что имеют право размещать свое транспортное средство на всем парковочном пространстве бесплатно, а не только на специальных обозначенных местах для инвалидов»,— отметил казанский чиновник.

Господин Биктагиров также сообщил, что в 2023 году ГИБДД составила 1,26 тыс. протоколов в отношении тех, кто незаконно занял места для инвалидов: по ст. 12.19 КоАП РФ штраф составил 5 тыс. руб.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"