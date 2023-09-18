Дворники и администраторы стали самыми дефицитными кадрами в Челябинской области

В августе-сентябре самыми дефицитными специальностями в Челябинской области стали дворники и администраторы магазинов. На одну вакансию для них приходилось по 0,4 и 0,7 резюме соответственно, сообщают эксперты HeadHunter.

В список востребованных специальностей вошли автомойщики и повара (0,8 резюме), уборщики и врачи (0,9 резюме). Дефицитными стали токари, разнорабочие и автослесари (1), сварщики и слесари (1,1).

В целом по Челябинской области в августе-сентябре на одну вакансию приходилось по 2,6 резюме. Годом ранее показатель оценивался в 3,9 резюме.

«Соотношение вакансий и резюме в регионе отражает крайне тревожный для работодателей тренд — спрос на сотрудников увеличивается, в то время как количество соискателей уменьшается. Особенно сложная ситуация — в сфере рабочего и массового персонала, но в целом дефицит людей ощущается во всех профессиональных сферах и отраслях»,— отмечает директор «HeadHunter Урал» Оксана Сидлецкая.

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