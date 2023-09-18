Начато строительство храма-часовни на территории ПГНИУ

На территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) началось строительство храма-часовни в память о жертвах теракта 20 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба Пермской епархии РПЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Пермской митрополии РПЦ Фото: пресс-служба Пермской митрополии РПЦ

О том, что на территории ПГНИУ установят часовню в память о погибших во время стрельбы 20 сентября 2021 года, стало известно в конце минувшего года. Тогда приезжавший в Пермь с визитом заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко обсуждал с пермскими властями мастер-план реновации кампуса университета.

20 сентября 2021 года на территории ПГНИУ произошла стрельба, в результате которой погибло шесть человек, более сорока получили ранения. Виновный в теракте Тимур Бекмансуров был приговорен к пожизненному тюремному сроку.