В Симферополе автобус насмерть сбил пешехода

В Симферополе водитель, управлявший пассажирским автобусом, насмерть сбил пешехода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РК Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РК

По данным ведомства, ДТП произошло поздним вечером 17 сентября. Предварительно установлено, что водитель 1958 года рождения, управляя пассажирским автобусом, двигался по Восточному обходу со стороны улицы Куйбышева в направлении Бородинского кольца. Около 22:10 произошел наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавший скончался от полученных травм. К настоящему времени личность погибшего не установлена.

Сообщается, что на момент ДТП в автобусе не было пассажиров. По факту произошедшего проходит проверка.

Анастасия Донскова

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