В Юбилейном парке высадят 90 новых деревьев

В Ярославле в Юбилейном парке утвердили дендрологический чертеж на посадку 90 деревьев. Об этом сообщает общественное движение «Ярославль-2000».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Общественное движение «Ярославль-2000» / «Вконтакте» Фото: Общественное движение «Ярославль-2000» / «Вконтакте»

В начале лета в парке были выявлены порядка 300 больных деревьев, которые необходимо было спилить. «Эти деревья портили внешний вид парка, поэтому их необходимо удалить, прежде чем восстанавливать зеленые насаждения парка. Мы разработали дендрологический план, в котором предусмотрели разнопородный состав деревьев: липы, клены, дубы, лиственницы, рябины, боярышники, яблони, чтобы разнообразить биоценоз в парке и был короб для птиц и других насекомых»,— рассказала председатель общественного движения Ирина Вахрамеева.

По ее словам, деревья начнут высаживать осенью, а все здоровые деревья будут сохранены.

Алла Чижова