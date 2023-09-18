В Казани с начала 2023 года выписали штрафы на 217 млн рублей

Административные комиссии Казани за восемь месяцев 2023 года рассмотрели 91,4 тыс. административных дел. На жителей и организации были наложены штрафы на общую сумму 217 млн руб. Из них 144 млн руб. уже взыскали. Об этом на совещании в мэрии сообщил начальник профильного управления города Наиль Биктагиров.

90% штрафов связано с неуплатой муниципальной парковки. Всего было рассмотрено 72,7 тыс. дел, что на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За несанкционированную уличную торговлю количество наказания выросло на 71%, до 3,2 тыс. дел. В то же время в этом году чиновники практически перестали наказывать за нарушение правил благоустройства, ограничивались профилактической работой. В итоге было рассмотрено лишь четыре административных дела (это 0,1% от количества дел в прошлом году).

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"