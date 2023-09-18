Власти Перми в суде требуют сноса трех зданий на месте бывшего лакокрасочного завода

Администрация Индустриального района Перми в судебном порядке требует признать самовольными постройками три складских и офисных здания на территории бывшего лакокрасочного завода по ул. Левченко. По данным информированного источника, речь идет о складе на ул. Левченко, 1М, производственном корпусе по ул. Левченко, 1Л, и административном здании по ул. Левченко, 1к10. Помимо признания перечисленных строений самовольными, администрация требует снести их. По данным картотеки райсуда, три исковых заявления поданы к их собственнику Андрею Палкину 4, 17 и 21 августа администрацией Индустриального района. В качестве третьих лиц к делам привлечены городской департамент градостроительства и архитектуры, краевое минимущество и региональное управление Росреестра. Исковые заявления приняты к производству, назначены даты рассмотрения требований.

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В сервисе Kartoteka.ru указано, что предприниматель Андрей Палкин ведет деятельность в сфере оптовой торговли непродовольственными потребительскими товарами. Ранее господин Палкин являлся владельцем пермского, ныне не действующего ООО «Игра удачи» (оптовая торговля готовыми пищевыми продуктами, включая торговлю детским и диетическим питанием).

В отношении указанных земельных участков проводились проверки Росреестра, которые выявили, что площадки под зданиями используются с нарушением разрешенного вида использования. Согласно 2ГИС, в издании двухэтажного склада на ул. Левченко, 1М, работают офисы торговой компании «Авантаж-Престиж», «УралАвтоДоп», выездной мастерской «Служба спасения офисных кресел» и рекламный цех «Просто». В двухэтажном здании с мансардой на ул. Левченко, 1Л, разместились рекламно-производственная компания «Варио», склад-магазин «Бумеранг», мастерская Apachi craft. В здании на ул. Левченко, 1к10, открыт пункт выдачи Amarket59. Известно, ни администрация города, ни минимущество не выдавали разрешения на строительство этих зданий.

По данным «Ъ-Прикамье», профильные органы власти недавно выявили, что на землях лакокрасочного завода, в том числе находящихся в муниципальной собственности, незаконно размещаются различные организации. Напомним, большая часть этой бывшей промплощадки будет застраиваться жильем. Ее освоением с помощью механизма комплексного развития займется «Орсо групп». На муниципальной территории построят физкультурно-оздоровительный комплекс.