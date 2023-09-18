В собственность Саратовской области вернули незаконно арендованные 57 гектаров

Прокуратура Турковского района Саратовской области добилась возвращения в собственность региона крупного земельного участка, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Выяснилось, что в прошлом году районная администрация без проведения конкурса сдала в аренду некому индивидуальному предпринимателю, специализирующемуся на выращивании зерновых, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 57 га.

Прокуратура обратилась в Арбитражный суд Саратовской области. Участок вернули в собственность района.

Дарья Васенина

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