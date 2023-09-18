Орловские налоговики вернули гражданам налоговые вычеты на 1,5 млрд рублей

За январь-август налоговая служба Орловской области вернула гражданам суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по налоговым вычетам в размере 1,5 млрд руб. Об этом рассказали в самом ведомстве.

Возможность вернуть НДФЛ из бюджетных средств в сокращенные сроки появилась с 2021 года. Вернуть часть уплаченных налогов можно с трат на фитнес, учебу, лечение, покупку жилья или пополнение индивидуального инвестиционного счета. Возврат осуществляется в соответствии с поданной в налоговые органы декларацией по форме 3-НДФЛ. К ней также нужно приложить подтверждающие документы.

Валерия Розбот

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