В центре Ростова и в ЗЖМ с 18 по 22 сентября отключено горячее водоснабжение

С 18 по 22 сентября в центральной части Ростова-на-Дону, а также в Западном жилом массиве будет частично ограничено горячее водоснабжение из-за испытаний трубопроводов перед началом отопительного сезона. Об этом жителей донской столицы предупредили в компании «Ростовские тепловые сети».

Согласно информации ресурсоснабжающей организации, в центре Ростова горячей воды не будет в границах ул. Береговой – пр. Сиверса – ул. Локомотивная – ул. Мечникова – ул. Текучева – пр. Театральный – пр. Шолохова – ул. 26-й Линии, пл. Свободы и ул. 21-й Линии. Также горячее водоснабжение будет отсутствовать по ул. Курской, ул. Тамбовской, ул. Воронежской, ул. Футбольной и ул. Павленко. :

В Западной части города горячей воды не будет в границах ул. Малиновского – ул. Доватора – ул. Мадояна – пр. Стачки – ул. Интернациональная – ул. 2-я Володарского – ул. Заводская – ул. Каширская, а также в Левенцовском микрорайоне. Кроме того, горячее водоснабжение ограничено в домах по ул. Пескова, пер. Машиностроительный, ул. С. Разина, ул. 3-я Кольцевая, ул. Профсоюзная.

Если на участках теплосетей при испытаниях будут выявлены дефекты, то водоснабжение будет восстановлено по мере их устранения.