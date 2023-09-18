На Васильевском острове задержали двух поджигателей железнодорожной техники

Полиция Санкт-Петербурга задержала двух жителей Васильевского острова, которые, предположительно, подожгли железнодорожное оборудование у станции «Новая Лахта» в ночь на 17 сентября, стало известно 78.ru.

Двух мужчин — 20 и 23 лет — задержали утром 18 сентября по адресу проживания. В задержании участвовали сотрудники ФСБ и ОМОН.

По информации телеканала, задержанные василеостровцы употребляют наркотики. Совершить диверсию им предложили на одном из сайтов, где незаконно продаются запрещенные вещества. Как стало известно полиции, за поджог молодым людям заплатили 20 тысяч руб.

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