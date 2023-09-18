Уличного торговца в Казани выдворят из РФ

В Казани поставлен вопрос о выдворении из РФ иностранного гражданина, который неоднократно нарушал правила уличной торговли. Об этом на совещании в мэрии сообщил начальник городского управления по организации деятельности административных комиссий Наиль Биктагиров. По его словам, «злостного неплательщика» также арестовали на двое суток.

Также чиновник сообщил, что из правонарушителей в течение трех лет 140 раз привлекался к ответственности за несанкционированную торговлю. «В момент проведения рейда его штраф составил более 500 тысяч рублей»,— рассказал господин Биктагиров. Он добавил, что в итоге нарушителя арестовали на 12 суток.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"