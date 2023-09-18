Выручка новосибирских IT-компаний за год выросла на 10%

Совокупный объем выручки IT-компаний Новосибирской области за прошлый год вырос на 10% и составил 108 млрд руб., сообщает Сибирское ГУ Банка России. Всего в регионе зарегистрировано по последним данным 3,2 тыс. таких организаций. Как отмечает ведомство в своем сентябрьском выпуске «Региональная экономика: комментарии ГУ», динамика обусловлена растущим спросом бизнеса и госструктур на отечественное программное обеспечение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Так, к примеру, по информации ГУ Банка России, в прошлом году предприятия Новосибирской области приобрели более 7 тыс. лицензий на ПО.

«После ухода иностранных разработчиков с рынка у бизнеса возникла задача быстро найти альтернативы среди отечественных IT-компаний, в том числе сибирских. Непрерывность производства и безопасность важны для многих компаний – госсектора, промышленности, финансовых организаций», – комментирует первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Дополнительно стимулируют переходить на отечественные IT-продукты действующие меры господдержки. С конца 2021-го года у российских разработчиков можно приобретать лицензии на ПО с 50% скидкой. По данным Российского фонда развития информационных технологий, наиболее популярными типами импортозамещенных программ являются решения в сфере торговли, документооборота, общепита и автоматизации техподдержки.

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Лолита Белова