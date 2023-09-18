В Краснодаре 27 госслужащих уличили в сокрытии доходов на 7 млн рублей

В Краснодаре 27 сотрудников управления по вопросам семьи и детства администрации города уличили в нарушении антикоррупционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В общей сложности госслужащие скрыли доходы на общую сумму 7 млн руб., имущественные обязательства на 8 млн руб., а также кредиты, личный транспорт и недвижимость.

Один из сотрудников управления, скрывший не менее 2 млн руб. дохода, был уволен в связи с утратой доверия, уточнили в ведомстве. По остальным случаям главе города вынесли представление о привлечении нарушителей к дисциплинарной ответственности. По ряду случаев начаты проверки.

Анастасия Донскова

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