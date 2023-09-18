На выезде из Владивостока перекрыто движение из-за упавшего виадука

Пешеходный виадук упал на подъезд к федеральной трассе Владивосток—Хабаровск у выезда из Владивостока. Движение по ней перекрыто в обоих направлениях.

Конструкцию сбил грузовик, ехавший с поднятым кузовом, сообщил минтранс Приморья в Telegram. По данным News.vl, водитель жив, но ранен. По данным СМИ, пешеходов в момент обрушения на виадуке не было.

По информации краевого правительства, бригадой специалистов АО «Примавтодор» на месте инцидента решается вопрос с разбором лееров по центру трассы, чтобы автомобили, стоящие в пробке, могли развернуться. Упавшую 42-метровую металлическую балку планируется поднять или разрезать на части «ближе к вечеру».

Выехать из города можно по трассе «Де Фриз — Седанка — Патрокл».

Кроме того, на трассе из Владивостока произошло массовое ДТП из-за фуры с отказавшими тормозами. По словам очевидцев, грузовик с контейнерами не смог затормозить, задел несколько легковых автомобилей и врезался в фонарный столб.

Лаура Кеффер; Алексей Чернышев, Владивосток