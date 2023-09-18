КСП проверит расходы минздрава Челябинской области на лечение заболеваний сердца

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области приступила к проверке исполнения программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» министерством здравоохранения региона. Об этом сообщают в областной КСП.

Аудиторы проверят эффективность и целесообразность использования средств, предусмотренных перечнем мероприятий, достижение целевых показателей проекта. Будет дана оценка соблюдению законодательства о закупках.

«Объем расходов по данному направлению в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения Челябинской области" за 2022 и первое полугодие 2023 года составил более 1,7 млрд руб.»,— уточняют в КСП региона.

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