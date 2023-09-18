В Челябинской области почти в три раза выросло число погибших в ДТП детей

За восемь месяцев 2023 года в Челябинской области в дорожно-транспортных происшествиях погибли 11 детей. Это почти в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зафиксировано четыре случая гибели детей в ДТП.

Всего, по данным пресс-службы Госавтоинспекции Челябинской области, в январе-августе произошло 338 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 361 ребенок получил травмы. Годом ранее за аналогичный период было зафиксировано на 12% аварий меньше – 302. Число пострадавших было меньше на 18% – 305.

С 18 по 22 сентября Госавтоинспекция Челябинской области вместе министерством образования и науки региона проводит «Неделю безопасности», посвященную вопросам безопасности детей на дорогах. Во всех образовательных организациях города пройдут просветительские мероприятия, вблизи школ утром и днем состоятся профилактические акции с участием «Родительских патрулей» и отрядов юных инспекторов движения. 20 сентября во всех образовательных организациях пройдет «Единый день БДД».

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