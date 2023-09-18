Проверку по факту сноса исторических зданий в Ижевске взял на контроль Бастрыкин

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль проверку, организованную по факту сноса двух исторических зданий в столице Удмуртии. Ранее данная информация появилась в СМИ, сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В частности, речь идет о сносе дома №125 по улице Красной, принадлежавший мастеру оружейного завода Прозорову, и доме №121, ранее принадлежавший торговцу Харину. При этом оба здания являются единственными, на кирпичной кладке которых отображены исторические инициалы их владельцев. Отмечается, что местные жители считают, что объектам требуется охрана, поскольку они расположены в ансамбле исторических кварталов старинной застройки вокруг Александро-Невского собора.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по республике Рустаму Тугушеву представить доклад об установленных обстоятельствах, а также отчитаться о результатах проверки.