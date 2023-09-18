В Новосибирске назвали дату начала отопительного сезона

В Новосибирске отопительной сезон начнется с 21 сентября, сообщил первый заместитель мэра города Олег Клемешов на оперативном совещании заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов Фото: Влад Некрасов

«Исходя из прогноза погоды, в четверг 21 сентября, начинаем запускать социальные объекты и с 25 сентября остальных потребителей. Это жилые дома и объекты промышленности, торговые центры и так далее, — рассказал господин Клемешов.

Сейчас к отоплению подключено 123 объекта. Преимущественно это учебные заведения, детские сады и объекты здравоохранения.

В прошлом году в Новосибирске, подключение к теплу объектов здравоохранения, организаций с круглосуточным пребыванием детей и дошкольных образовательных организаций началось с 15 сентября. Остальные объекты подключили с 19 сентября. Осенью 2021 года отопительный сезон в городе стартовал с 20 сентября, жилой фонд начали подключать к теплу с 22 сентября.

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Александр Киселев