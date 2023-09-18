За мошенничество осужден бывший директор новосибирского Росгосстраха

К трем годам колонии общего режима суд приговорил бывшего директора новосибирского филиала Росгосстраха Алексея Игошина, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджера рассматривалось в Дорогомиловском районном суде Москвы по адресу нахождения головного офиса страховой компании.

Дело в отношении Алексея Игошина было возбуждено УФСБ по Новосибирской области. По данным пресс-службы ведомства, в сентябре 2021 года он заключил договор с новосибирским заводом на оказание услуг по страхованию взрывоопасных грузов, указав в контракте в качестве страхового агента аффилированное с ним юридическое лицо. Комиссионное вознаграждение на сумму свыше 13 млн руб., которое полагалось страховому агенту, топ-менеджер по версии следствия, присвоил.

Как ранее сообщали в прокуратуре, обвиняемый добровольно возместил треть причиненного ущерба, кроме того на его квартиру в Москве стоимостью 8,4 млн руб. была наложен обеспечительный арест.

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Илья Николаев