На ферме в Севастополе нашли обломки беспилотника

В Севастополе на территории одной из ферм на Северной стороне городская спасательная служба обнаружила обломки сбитого беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

«Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано»,— говорится в сообщении.

Глава Севастополя отметил, что в состоянии боевой готовности находятся все силы и службы города.

Об уничтожении БПЛА в небе над Севастополем сообщили ранее в Минобороны РФ. По данным ведомства, дрон был уничтожен средствами ПВО 17 сентября около 21:30 над юго-западной частью Крыма.

Анастасия Донскова

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