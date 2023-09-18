На ферме в Севастополе нашли обломки беспилотника

В Севастополе на территории одной из ферм на Северной стороне городская спасательная служба обнаружила обломки сбитого беспилотника. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.
«Никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано»,— говорится в сообщении.
Глава Севастополя отметил, что в состоянии боевой готовности находятся все силы и службы города.
Об уничтожении БПЛА в небе над Севастополем сообщили ранее в Минобороны РФ. По данным ведомства, дрон был уничтожен средствами ПВО 17 сентября около 21:30 над юго-западной частью Крыма.
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