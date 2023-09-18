В Африке становится все теплее

Температура в Африке растет быстрее, чем в среднем на планете, и погодные аномалии — например, засухи — на континенте случаются все более катастрофические. К таким выводам пришли авторы совместного доклада, подготовленного при поддержке ООН и Африканского союза. По мнению авторов, столь быстрое изменение климата может привести к конфликтам между государствами за обладание природными ресурсами, первый из которых — вода.

В прошлом году в Африке произошло 80 экстремальных погодных и климатических событий, говорится в докладе. Он был приурочен к первому климатическому саммиту стран Африки, состоявшемуся в начале сентября в столице Кении — Найроби.

К числу наиболее серьезных климатических происшествий авторы доклада относят сильнейшую за последние 40 лет засуху на Африканском Роге (Сомали, Эфиопия, Эритрея и Джибути), лесные пожары в Алжире, ставшие причиной гибели 5 тыс. человек; сюда же стоит отнести не вошедшее в доклад недавнее катастрофическое наводнение, смывшее половину города Дерна в Ливии и стоившее жизни более чем 10 тыс. людей.

Африка несет ответственность лишь за небольшую часть глобальных выбросов парниковых газов, но непропорционально страдает от изменения климата, говорится в докладе. В среднем на одного африканца приходится 1,04 тонны выбросов углекислого газа. Это менее четверти среднемирового показателя.

Изменение климата и истощение природных ресурсов могут разжечь конфликты из-за нехватки плодородных земель, воды и пастбищ. За последнее десятилетие кратно возросло количество случаев насилия, вызванного спорами за сельскохозяйственные земли и воду.

То и дело в засушливых частях Сахеля (макрорегион Африки; южнее пустыни Сахары, между Атлантическим океаном и Красным морем; 12 государств, где живет половина африканского населения) вспыхивают межобщинные конфликты по поводу ресурсов. Скорость потепления в Африке за последние три десятилетия составила почти 0,9 градуса, в то время как в среднем в мире — только 0,6 градуса.

Быстрее всего теплеет в Северной Африке, где с прошлого года наблюдалось несколько волн тепла. Это способствовало падению производства зерновых примерно на 10% в сравнении со средними показателями предыдущих пяти лет, хотя производство в других частях континента — например, в Западной Африке — выросло из-за обильных дождей.

Производительность африканского сельского хозяйства упала из-за изменения климата в сравнении с 1961 годом на 34%. Это значит, что африканцам придется где-то покупать зерно.

Ольга Грибова