Можно, да некому

Белый дом досрочно выполнил план по переводу на единый портал госуслуг (ЕПГУ) выдачи разрешений в рамках реформы разрешительной деятельности, но результатом пока не удовлетворен. Компании и физлица предпочитают получать разрешения в бумажной форме или через сайты профильных ведомств, хотя выдачу лицензий при аналогичной реформе перевести на «Госуслуги» удалось. Из-за неготовности бизнеса пользоваться новыми сервисами аппарату правительства недостает обратной связи для понимания, что делать с разрешительной сферой дальше. При этом данные Аналитического центра при правительстве подтверждают: под контролем Белого дома доля отказов и просрочек в выдаче разрешений через ЕПГУ заметно ниже, чем при обращении за ними непосредственно в ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Белый дом досрочно выполнил собственный план по созданию централизованного сервиса выдачи лицензий и разрешений на едином портале госуслуг. «Все виды лицензий и разрешений, попавшие в проект (было принято решение в первую очередь оцифровывать самые востребованные.— “Ъ”), уже доступны на портале госуслуг»,— подтвердили в аппарате правительства (проект, напомним, курирует его глава, вице-премьер Дмитрий Григоренко). Сейчас через портал госуслуг можно получить более 420 видов разрешений, в том числе 51 вид лицензий. Для получения лицензий среднее количество документов сократилось вдвое, средний срок выдачи — втрое.

С выдачей разрешений, однако, результаты пока скромнее: количество документов сократилось на 38%, средний срок — на 43%. Ходом реформы в Белом доме также не вполне удовлетворены, востребованность получения разрешений через ЕПГУ невысока: по данным Аналитического центра при правительстве (АЦ), всего из 2,6 млн обращений за разрешениями в электронной форме непосредственно в ведомства, которые их выдают, было подано 2,2 млн (83%), через ЕПГУ — лишь 100 тыс. (4%), еще 12,2% заявлений были бумажными. Для сравнения: при выдаче лицензий из 240 тыс. обращений 54% подаются через ЕПГУ. Отчасти ситуацию объясняет разный характер документов: если для лицензий существует общий закон о лицензировании и процедуры их выдачи схожи, то разрешительных режимов в РФ около шестисот, и регулируются они сотнями федеральных и региональных документов, что создавало реформаторам проблемы при переносе их на ЕПГУ: его инструментарий не всегда просто было приспособить к существующему разнобою, особенно в региональной бюрократии и IT.

Интерес аппарата правительства именно к заявлениям, поданным через ЕПГУ, там объясняют прозрачностью сервиса, интегрированного с аналитической системой реформы контроля и надзора (из которой и выросла идея упростить и оцифровать выдачу лицензий и разрешений). Технически Белый дом мог бы подключить к своей аналитической системе информсистемы разрешительных органов или ввести запрет на получение разрешений, минуя ЕПГУ, но из-за разнобоя в устройстве IT-систем это потребовало бы создания сотен «шлюзов» (выдачей разрешений занимаются в том числе сотни региональных госорганов), а запрет ущемлял бы бизнес. Поэтому было принято решение поддерживать все возможные способы обращения за разрешениями, а затем «выиграть в конкурентной борьбе за счет качества и прозрачности процедур на "Госуслугах"». Судя по данным АЦ, получение разрешений через ЕПГУ действительно является более результативным. Так, по заявлениям на выдачу там разрешений практически нет отказов и просрочек (0,3% отказов против 7,93% при обращении непосредственно в госорган, который их выдает), что в секретариате господина Григоренко объясняют процедурной прозрачностью и знанием чиновников о внимании Белого дома к выводу разрешительных процедур на ЕПГУ.

Тем не менее бизнес пока не очень активно пользуется новыми сервисами — отчасти в силу обычаев делового оборота, отчасти в силу необходимости осваивать новые процедуры. АЦ, однако, вместе с перечислением ведомств, в которые при высокой разрешительной активности практически нет обращений через «Госуслуги» (Минздрав, Росздравнадзор, Минсельхоз, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор и др.), рекомендует им «оценить сложившуюся ситуацию и проанализировать причины низкой востребованности использования сервиса на ЕПГУ» и «принять меры» по его популяризации.

Данные об активности получателей разрешений нужны Белому дому для принятия решений, что делать с этой сферой дальше: «Проект на этом не заканчивается. Аппарат правительства вместе с бизнесом (в лице рабочих групп, функционирующих на базе АЦ) продолжает мониторить ситуацию и постоянно совершенствует как процедуру получения разрешительных документов, так и сервис на портале госуслуг»,— говорят там, напоминая, что уже реализовали, например, сервис досудебного обжалования действий разрешительного органа — пока только для лицензий, но до конца года действие сервиса будет распространено на остальные разрешительные режимы.

Олег Сапожков