«Яндекс Погода»: 17 сентября в Черноземье будет малооблачно, до +24°

В понедельник погода на территории Черноземья будет малооблачной и облачной с прояснениями, а среднесуточная температура составит от +22° до +24°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгороде, где ожидается малооблачная погода, а температура воздуха прогреется до +24°. Малооблачно будет также в Курске и Воронеже, где отметка термометра достигнет +22°.

В остальных регионах Черноземья 18 сентября будет облачно: на Тамбовщине температура составит +22°, в Липецкой и Орловской областях ожидается до +23°.

Владимир Зоркий