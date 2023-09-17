«Сибирь» победой над СКА прервала серию поражений

Новосибирская «Сибирь» на выезде в упорном матче обыграла СКА из Санкт-Петербурга. Встреча закончилась со счетом 2:1. У гостей дубль на счету канадца Тейлора Бека (4я и 20я мин.), за хозяев единственную шайбу провел Валентин Зыков (36 мин.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

СКА вдвое перебросал «Сибирь» – 44:20. Ворота новосибирцев защищал Антон Красоткин.

Победой в северной столице «Сибирь» прервала серию поражений из трех матчей. 9 сентября «Сибирь» крупно проиграла «Автомобилисту» (1:6), 13 сентября — «Амуру» (1:2), 15 сентября — «Сочи» (2:4). СКА проиграл пятый матч подряд в чемпионате КХЛ.

21 сентября «Сибирь» на своем льду принимает омский «Авангард».

Илья Николаев