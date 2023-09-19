Сильны умом и производительностью

За 2014–2022 годы российский нефтегазовый сектор уменьшил долю импортного оборудования почти на 20%, ускорил развитие технологий производства оборудования для добычи, транспортировки и переработки углеводородов. Однако процессы, несмотря на активное участие промпредприятий и научно-образовательных организаций, все еще медленно идут. Эксперты и участники рынка полагают, что для улучшения ситуации необходима посильная помощь государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 2014 года доля российского оборудования на производствах выросла с 43% до 62%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ С 2014 года доля российского оборудования на производствах выросла с 43% до 62%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2015 году правительство РФ определило 18 приоритетных отраслей экономики для импортозамещения. В числе прочих были энергетическое и нефтегазовое машиностроение, химическая и нефтехимическая промышленность. 2022 год стал проверкой выполнения данной правительственной стратегии. Теперь в России разрабатываются собственные технологии для извлечения ТрИЗов, совершенствуются технологии наклонного бурения, есть производство катализаторов для НПЗ, выросли компетенции по производству оборудования для геологоразведки и оснащения СПГ-заводов.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что промпредприятия страны создали порядка 140 видов импортозамещающей продукции. Доля российского оборудования на производствах выросла с 43% до 62%, а по итогу 2023 года планируется преодолеть планку в 65%.

Нефтегазу готовят замену

Впрочем, импортозамещение пока идет медленно, а уровень технологического суверенитета все еще не соответствует требуемому, отмечают в Передовой инженерной школе Тюменского государственного университета (ТюмГУ). «Наиболее успешно импортозамещение развивается в сегменте добычи. В сегменте переработки, в том числе в нефтехимии, зависимость от западного оборудования еще высока. Компании, как правило, смещают сроки реализации проектов в ожидании локализации технологий или пытаются изменить их конфигурацию исходя из имеющихся в наличии решений»,— рассказал старший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

Нефтегазовой отрасли все еще не хватает технологий, программного обеспечения и квалифицированных кадров. По многим направлениям активная работа началась только в прошлом году, несмотря на декларативные заявления 2014 года. «Сейчас большая часть нефтегазового сектора ведет активную политику в области НИОКР по технологиям добычи, разработки и обустройства месторождений. Под данные направления формируются инвестиционные бюджеты, но скорость разработки технологий и их объем пока не соответствуют требуемому уровню»,— добавили в Передовой инженерной школе ТюмГУ.

Так, инженерно-производственная фирма «Сибнефтеавтоматика» (входит в «Группу ГМС») разрабатывает измерительную установку с мультифазным расходомером. Ранее подобные приборы поставлялись из Италии и Великобритании. До санкций потребность в них составляла около 500 единиц в год. Отечественный продукт должен стать достойной заменой европейским аналогам. Пока новая измерительная установка должна пройти испытания. После внесения прибора в реестр импортозамещающего оборудования планируется начать его промышленное производство. Ориентировочно это произойдет в конце 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники рынка активно работают над снижением импортозависимости и меняют стратегии эксплуатации западного оборудования

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Участники рынка активно работают над снижением импортозависимости и меняют стратегии эксплуатации западного оборудования

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Над снижением доли импортного оборудования и услуг в нефтегазе работают участники Нефтегазового кластера Тюменской области. Компания «Нефтесервис» занимается производством самовосстанавливающихся цементов для скважин. Разработки предприятия замещают продукцию иностранных нефтесервисных компаний, позволяют избегать дополнительных затрат, сокращают издержки при простоях скважин, удлиняют срок их эксплуатации за счет цемента, который не дает газовым перетокам разрушать скважину. Благодаря строительству в 2023 году нового цеха компания планирует увеличить производственные мощности в шесть раз. На данный момент локализация производства оценивается в 95%.

Свердловское предприятие «Уралхиммаш» начало выпуск импортозамещающей продукции еще до введения антироссийских санкций. Как рассказали в пресс-службе завода, в рамках масштабной инвестпрограммы были внедрены современные производственные технологии, новое высокопроизводительное оборудование, расширен перечень выпускаемой продукции, что позволило конкурировать с поставщиками импортного оборудования для предприятий нефтегазовой, нефтехимической и химической промышленности. В частности, был освоен выпуск шаровых резервуаров емкостью более 2 тыс. куб.м, реакторов из теплоустойчивых сталей для процессов вторичной переработки нефти, крупногабаритных адсорберов для осушки газа, теплообменных аппаратов для зарубежных линий по производству азотных удобрений и другого оборудования.

«На пути импортозамещения “Уралхиммаш” видит для себя два направления: восстановление и развитие. Во-первых, мы расширяем производственные возможности, чтобы изготавливать критически важное оборудование, которое ранее завозилось из Европы. Эта продукция нужна как для новых проектов, так и для замены эксплуатируемого оборудования. Мы находимся в постоянном диалоге с заказчиками и прорабатываем возможности налаживания выпуска необходимых запасных частей и комплектующих,— рассказала генеральный директор УК “УЗХМ” (управляющая компания АО “Уралхиммаш”) Тамара Кобаладзе.— Во-вторых, мы расширяем нашу традиционную номенклатуру за счет создания новых продуктов, конкурентоспособных на глобальном рынке. Серьезной проблемой в этой части является отсутствие широкого спектра стандартов, позволяющих применять новые, смелые конструкционные решения, разрабатывать на их основе продукцию для нефтегазовой, химической и энергетической отраслей».

Достижение защищенности и самообеспеченности на «ЗапСибНефтехиме» (входит в холдинг СИБУР) ведется сразу по нескольким направлениям. «В результате модернизации ремонтно-механического завода, входящего в состав “ЗапСибНефтехима”, предприятие более чем наполовину самостоятельно закрывает потребность в проведении ремонтных работ, без привлечения сторонних организаций. В том числе в рамках завода есть возможность производства необходимых деталей. По особо критичной номенклатуре материально-технических ресурсов сформирован запас оригинальных деталей или их аналогов. Найденные или изготовленные аналоги не отправляются сразу на производство. Их качество подтверждается в ходе опытно-промышленных испытаний. Если они успешно проходят этот этап, то принимается решение о применении»,— рассказали в пресс-службе «ЗапСибНефтехима». Переход на самообеспеченность — гарантия стабильной работы предприятия и дальнейшего развития производства, в том числе освоения выпуска новых марок, в частности, RC марок. «Их разработка проводилась на уникальном оборудовании в условиях недоступности ряда необходимых компонентов. Новая продукция позволит отечественным производителям труб заместить импорт сырья из Европы и Азии. Потребность внутреннего рынка в этих марках составляет около 10тыс. т в год. Потребление RC марок в ближайшие три года может вырасти до 30 тыс. т в год. Этот спрос, а также спрос стран СНГ СИБУР готов закрыть полностью»,— добавили в пресс-службе.

Сервис вне зоны доступа

Нефтесервис — одна из самых импортозависимых отраслей ТЭК. Сегодня этот сегмент рынка, по оценкам экспертов и участников рынка, работает стабильно несмотря на сложности. «Сервис в нефтегазовом секторе усложнился, поскольку 80% комплектующих так или иначе относится к иностранным производителям. Соответственно, после начала СВО потребовалось моментально сменить логистические цепочки, расширить пул прямых производителей и развивать собственные производства. Те, кто быстро смогли реализовать эти вещи, выжили и продолжают успешно работать»,— пояснил генеральный директор Reman-Service Александр Ионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К 2025 году доля отечественного оборудования в ТЭК должна составить 80%

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ К 2025 году доля отечественного оборудования в ТЭК должна составить 80%

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По его словам, ситуация с импортонезависимостью в российском нефтесервисе тяжелая еще и потому, что в отрасли практически нет компаний по производству, например, деталей цилиндропоршневой группы: «Пять лет назад были попытки решить этот вопрос, но качество продукции оставляет желать лучшего. Сейчас силы направлены на покупку станков и наем специалистов. При должном управлении и государственном финансировании есть шанс в течение 5–10 лет построить производство хорошего уровня, которое будет удовлетворять по качеству производимых деталей».

Пока же компании, имеющие в арсенале импортное оборудование, меняют стратегии его эксплуатации. «Заказчики стали уделять пристальное внимание своевременной плановой диагностике и техническому обслуживанию. Основной тренд, направленный на импортозамещение,— это развитие восстановительного ремонта узлов и агрегатов при помощи инновационной технологии лазерного восстановления»,— добавил господин Ионов.

Разработки для разработки

В процессе решения вопросов технологического суверенитета активно участвуют научно-образовательные учреждения. Так, ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ) предложили разработки, помогающие сократить сроки и затраты при строительстве скважин. Они разработали способ проведения поинтервального гидроразрыва пласта в скважине и устройство для его осуществления. «Большинство применяемых технологий и технических средств заканчивания скважин с последующим многостадийным гидроразрывом пласта имеют ряд недостатков. Это ограниченность стадий ГРП, вызванная необходимостью применения сертифицированных растворимых шаров, дополнительными расходами на нормализацию скважин после ГРП, привлечением для работ дорогостоящих иностранных технологий и техники. Наша разработка позволяет решить эти проблемы и увеличить до нескольких десятков количество интервалов гидроразрыва пласта за один подход к скважине»,— пояснил к.т.н., доцент кафедры «Нефтегазовое дело» ТИУ Михаил Корабельников.

Другое техническое решение — устройство для многостадийной опрессовки труб в скважине. Оно позволяет проводить многократную опрессовку труб без их подъема из скважины, дает возможность проведения прямых и обратных промывок при бурении. Аналогов прибору на российском и зарубежном рынке бурового оборудования в России нет.

Кроме того, в вузе разрабатывают систему для ремонта нефтегазового оборудования. «Наша цель — создание системы контроля дефектов в насосно-компрессорных трубах в процессе их демонтажа для ремонта, обслуживания и прочего, непосредственно при подъеме колонны труб из скважины. Подобные системы зарубежного производства уже предлагаются на рынке. Наша разработка планируется как конкурентная по параметрам цена-качество»,— пояснил доцент кафедры физики, методов контроля и диагностики Камиль Муратов.

Принять активное участие в обеспечении импортонезависимости нефтегазового сектора готова и Свердловская область. «У нас есть для этого высокотехнологичная производственная база, научный и кадровый потенциал, успешный опыт работы с крупнейшими нефтяными компаниями. Наши заводы уже много лет поставляют необходимые узлы и компоненты для нефтегазового комплекса, строго следят за качеством выпускаемой продукции и занимаются новыми разработками — более конкурентоспособными по сравнению с зарубежными аналогами»,— заявил первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков. Разработки екатеринбургского технопарка «Университетский» как раз направлены на решение актуальных задач нефте- и газодобычи. В частности, резиденты работают над технологиями комплексного волоконно-оптического непрерывного мониторинга распределенных параметров нефтяных и газовых скважин, а также над проектами по разработке и выпуску высокоэффективного бурового инструмента.

Государство в помощь

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, в стране поставлена задача выйти к 2025 году на 80% импортозамещения оборудования в ТЭК. «Эта работа позволит сохранить добычу нефти и газа в условиях внешних ограничений и увеличить экспорт сложной продукции отечественного производства, а также подтвердит место страны среди развитых государств»,— отметил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Российские компании ожидают, что отечественные технологии и оборудование сохранят требуемый уровень эффективности без увеличения затрат. «Эффективность отечественных решений не должна уступать иностранным технологиям, а материалы и компоненты должны быть произведены или локализованы в России. Многие технологии уже разработаны и начали производиться, на отдельные потребуется время. Но можно уверенно сказать, что все ключевые решения для ТЭК будут разработаны российскими производителями»,— заявил генеральный директор ассоциации «Нефтегазовый кластер» Александр Сакевич.

Чтобы реализовать поставленную задачу, нужна единая нормативная база и актуализация российских стандартов на одной площадке. Для этого был создан Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ), куда входят как нефтегазовые, так и машиностроительные компании. Он разрабатывает национальную систему сертификации и стандартизации оборудования для нефтегазовой отрасли.

Среди ключевых факторов успеха импортозамещения участники рынка называют консолидацию на уровне государства спроса отраслевых заказчиков в импортозамещающей продукции и представление его производителям. «Многие крупные заказчики проводят такую работу внутри своих компаний и ведут диалог с поставщиками. Но работая в рыночных условиях, производителям для планирования, оценки и запуска проектов необходимо понимание консолидированного спроса. Ведь им нужно не просто нарастить производственные мощности, но войти в технологические партнерства с проектными организациями и заказчиками для решения задач импортозамещения, восстановления и развития компетенций»,— сообщила Тамара Кобаладзе.

Дмитрий Баранов считает, что государству будет важно оказать поддержку производителям и потребителям нефтегазового и нефтехимического оборудования. Это может выразиться в виде налоговых льгот, госгарантий, госзаказов, продвижения на зарубежные рынки. «Такая помощь от государства принесет пользу в виде увеличения поступлений в бюджеты всех уровней, увеличения заказов в самых разных отраслях, повышения уровня занятости и так далее»,— добавил он.

Анастасия Реутова