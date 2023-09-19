Нефтегаз меняет цифровые рельсы

Нефтегазовые компании десятилетиями инвестировали в иностранных производителей, выстраивая на их продуктах свои информационные системы. Теперь использовать западные продукты небезопасно: лицензии заканчиваются, количество кибератак увеличивается, защищать IT-системы становится все сложнее. Однако перейти на отечественные решения получается не всегда быстро и просто. В то же время российские разработчики уже готовы предложить свои решения взамен устаревших западных, прислушаться к запросам заказчиков и развернуть на предприятиях свои платформы. Вопрос в том, доверятся ли отечественные предприятия российским вендорам или понадеются на скорый возврат привычных зарубежных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские IT-компании могут закрыть до 90% потребностей заказчиков в большинстве сегментов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Российские IT-компании могут закрыть до 90% потребностей заказчиков в большинстве сегментов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Спрос российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на передовые цифровые технологии в 2020 году Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ оценивал в 30,7 млрд руб. с перспективой роста к 2030 году в 13,5 раза — до 413,8 млрд руб. От цифровизации участники рынка получают конкурентные преимущества и финансовую выгоду. Весной 2022 года Vygon Consulting оценивал эффект от развития методов искусственного интеллекта в 2025–2040 годах для российских нефтегазовых компаний в 2,95 трлн руб., для государства — 2,45 трлн руб. Однако уже тогда участники нефтегазового рынка признавали, что санкционное давление ограничивает доступ предприятиям нефтепереработки к новейшим технологиям.

Преимущества замены

В конце прошлого года степень импортозамещения IT-продуктов в нефтегазовой отрасли оценивалась в 30%, при этом 10% опрошенных промышленных предприятий планировали заменить импортное ПО отечественным, рассказали в ГК «Финам». «Если предположить, что от половины до трех четвертей из них выполнили этот план, то сейчас степень импортозамещения составляет от 35% до 38%,— сообщил аналитик ГК “Финам” Леонид Делицын.— Вряд ли средние темпы замещения зарубежных цифровых решений могут быть быстрее, поскольку в ряде случаев отечественных программ просто нет. Когда предприятия ждут предложений или ищут решения в направлении параллельного импорта, разработчики тоже не будут брать на себя риски делать то, на что не будет спроса».

Как утверждают участники рынка, западные вендоры могли продавать специфические отраслевые решения на мировой рынок, тем самым окупая затраты на их разработку и поддержку, российский же рынок недостаточно емкий, чтобы импортозамещение таких продуктов в полной мере окупилось. Кроме того, нефтегазовые компании привыкли к комплексным и платформенным решениям, особому отношению к своим запросам, времени реакции, технической поддержке определенного качества, а на отечественном рынке сейчас немного разработчиков, готовых предоставить все эти услуги по принципу «одного окна», отметил директор департамента по работе с нефтегазовым сектором ГК «Астра» Руслан Сайдалиев. В связи с этим нефтегаз пока настороженно смотрит на предложения российских производителей ПО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нефтегазу сегодня интересно инфраструктурное ПО, цифровые двойники и IIOT

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Нефтегазу сегодня интересно инфраструктурное ПО, цифровые двойники и IIOT

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Тем не менее, с 2022 года главной целью IT-отрасли стало достижение технологической независимости и переход на отечественные продукты. Российские IT-компании и раньше стремились разрабатывать решения равные, а в чем-то и лучше иностранных аналогов, отмечает господин Сайдалиев.

Как пояснил директор по продуктам «Цифровой индустриальной платформы» компании «Цифра» Кирилл Железнов, западные решения для нефтегазового сектора в основном создавались около 30 лет назад, их архитектура и технологический стек устарели. «Поэтому современные российские IT-разработки могут и должны конкурировать с западными. При этом нужно не слепо копировать западные технологии, а создавать свое и отталкиваться от клиентских задач»,— подчеркнул он. В качестве примера господин Железнов привел российский финтех, который когда-то «безнадежно отставал от европейского, а затем совершил прорыв и стал лучшим в мире», поскольку в его архитектуру закладывались новейшие технологии, а развитие происходило независимо от западного.

Отечественные IT-продукты уже сегодня могут закрыть около 90% потребностей в большинстве сегментов, в том числе в операционных системах, средствах защиты информации, офисном ПО, сервисах видеоконференцсвязи и многом другом, подчеркнул Руслан Сайдалиев. Помимо этого, российские разработчики «идут довольно уверенно» и в направлении специализированных инженерных систем и отраслевого ПО.

Тренды в цифре

Помимо более выгодного положения в части разработок, сложившаяся ситуация открыла российским компаниям-вендорам ПО широкие возможности для производства и борьбы за долгосрочные и предсказуемые заказы, отметил Кирилл Железнов. По его словам, сейчас на предприятиях нефтегазовой отрасли тестируются или пилотируются все доступные на рынке IT-решения, которые вышли с уровня презентации хотя бы на уровень прототипа.

В части инфраструктурного ПО в нефтегазовой отрасли сейчас наиболее востребованы операционные системы, системы управления базами данных, системы резервного копирования, продукты виртуализации и удаленного доступа к виртуальной инфраструктуре. «В процессе импортозамещения и построения IT-инфраструктуры важно не просто закупить и попытаться применить разрозненные решения, но обеспечить их взаимную совместимость и работу, создать экосистему, на базе которой можно будет выстроить всю необходимую IT-инфраструктуру. В связи с этим компании-потребители ожидают, что отечественные цифровые решения будут во многом превосходить тот технологический и сервисный уровень, к которому привыкли пользователи, применяя иностранные продукты»,— пояснил Руслан Сайдалиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кибербезопасность - одно из самых развитых и конкурентоспособных направлений IT-рынка в России

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Кибербезопасность - одно из самых развитых и конкурентоспособных направлений IT-рынка в России

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, в нефтегазе и энергетике сейчас активно используются промышленный интернет вещей (IIoT) и цифровые двойники. Последние позволяют моделировать те или иные сценарии на виртуальном оборудовании или технологическом процессе без ущерба реальному производству. «Это передовая технология все активнее используется в крупных организациях. Пока ее основными проблемами являются сложность в изготовлении и большая стоимость. Однако стоит отметить, что такие проекты и технологии внедряются не на среднесрочную перспективу, они являются стратегически важными проектами на будущее»,— подчеркнул эксперт по кибербезопасности Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.

Еще одно направление в части развития отечественного инфраструктурного ПО — цифровые помощники, к которым в том числе можно отнести и роботизацию. В частности, у ГК «Астра» есть WorksPad Assistant — платформа для серверных корпоративных ботов и клиентских микроприложений, которая поддерживает создание серверных микроприложений — ботов для специфических корпоративных систем. Клиентские приложения создаются в визуальном редакторе для каждого серверного бота и позволяют пользователю безопасно работать с корпоративными информационными системами из клиента-контейнера WorksPad. «Спрос на роботизацию всегда был высоким, ведь ряд “рутинных” операций можно было легко передать роботу. Сейчас же, после иностранных решений, этот сегмент несколько просел, несмотря на наличие российских аналогов. И тут речь не о том, что отечественные производители дают продукт не того качества, вопрос скорее в том, что рынок знает их не столь хорошо и только начал открывать для себя»,— добавил господин Сайдалиев.

Кибер не без атак

Одно из направлений российского IT-рынка, которое уже достаточно развито и конкурентоспособно,— это информационная безопасность (ИБ). «Отечественный рынок ИБ — высококонкурентный, индекс Херфиндаля для него — 5 тыс. Это означает, что средняя доля игрока составляет около 5%»,— привел данные Леонид Делицын. По данным опроса, проведенного крупнейшей инжиниринговой и консалтинговой компанией Accenture еще в 2019 году, уже 60% нефтегазовых предприятий инвестировали в кибербезопасность, и по объему инвестиций ИБ превышало другие направления. «Возможно, это связано с тем, что документооборот автоматизировали еще раньше, а обеспечение безопасности стало очень сложной задачей»,— полагает эксперт. Одна из причин этого, по его словам, в том, что работники приносят на работу собственные устройства, подключенные к сети, и периметр безопасности теперь «можно уподобить не внешнему забору, а спецодежде, надетой на каждого сотрудника».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перед предприятиями стоит задача выстроить новую IT-инфраструктуру, интегрировав в старые импортные решения новые отечественные

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Перед предприятиями стоит задача выстроить новую IT-инфраструктуру, интегрировав в старые импортные решения новые отечественные

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Серьезные кибератаки могут вывести из строя критические системы, привести к значительному временному простою и нарушениям рабочего процесса, утечке конфиденциальной информации и репутационным рискам. А восстановление информационных систем после кибератаки может стоить предприятиям миллиарды рублей, не говоря уже о возможных штрафах за невыполнение регулятивных требований. «Кроме того, если раньше фокус был преимущественно на защите IT-инфраструктуры, те организации, которые наращивают темпы цифровизации, внедряют и средства для защиты OT (операционных технологий), и смотрят в сторону промышленного XDR (платформа для комплексной защиты предприятий)»,— добавил Владимир Дащенко.

IT-перестройка

Сейчас IT-ландшафт в нефтегазовом секторе кардинально меняется. Как пояснил Руслан Сайдалиев, речь идет о построении еще одной инфраструктуры рядом с имеющейся с дальнейшим выводом из эксплуатации «старого» ПО и оборудования: «Ряд “старых” систем можно отключить сразу при приобретении российского функционального аналога, остальные продолжают работать какое-то время в плотном взаимодействии с “новым”. Главный вызов заключается в правильном архитектурном построении этой гетерогенной среды, нового ландшафта, который должен взаимодействовать со “старым” сначала на бумаге, а затем уже физически».

Будущий IT-ландшафт тесно связан с трендами, которые наблюдаются уже сейчас. «Будет распространяться платформенный подход, который приходит на смену так называемой лоскутной автоматизации. Появятся промышленные маркетплейсы, ускоряющие доставку продуктов до НПЗ и месторождений. Бизнес постепенно перейдет на частные российские облака»,— полагает Кирилл Железнов. Владимир Дащенко добавил, что в кибербезопасности и в бизнесе в целом будет все активнее внедряться машинное обучение, продолжит расти количество распределенных производств, в результате «мы все ближе и ближе будем к Индустрии 4.0».

В то же время, если в таких сегментах, как информационная безопасность и системы управления базами данных, российские IT-решения укрепят позиции надолго, то в случае со специализированными решениями главная дилемма заказчиков заключается в том, какой риск на себя взять: решиться на глубокое замещение импорта или выжидать и довериться стремлению западных компаний остаться на российском рынке. «Предприятия отраслей, которые выступают заказчиками IT-решений, понимают, что западные компании при первой возможности постараются сюда вернуться. Такого большого внутреннего рынка, как в Китае, у нас нет, и, соответственно, такого жесткого курса на развитие отечественных IT, как у китайской компартии, тоже может не быть. Наше государство будет действовать по обстоятельствам. Потому предприятия пока не спешат с замещением импорта, а разработчики — с созданием продуктов, которые могут оказаться невостребованными»,— считает Леонид Делицын.

Алексей Буров