Свое дороже чужого

Нефтегазовый сектор — один из основополагающих столпов российской экономики. Последние полтора года прошли для отрасли очень непросто: нужно было менять рынки сбыта, а продолжение бесперебойной работы оказалось под угрозой из-за недоступности импортного оборудования.

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Хоть официальная позиция такова, что у предприятий все в порядке: реализация проектов продолжается, уровень добычи повышается, а импортозамещение налажено,— реальное положение дел не так однозначно. Импортонезависимость ТЭК декларировалась еще в 2014 году. За прошедшие годы промпредприятия, в том числе Уральского федерального округа (УрФО), заимели некоторые разработки, модернизировали производства, нарастили мощности и наладили выпуск необходимых для нефтегазовой отрасли комплектующих и оборудования. Однако некоторые потребности все еще не закрыты, а в прошлом году вообще возникло ощущение, что запуск импортозамещающих процессов начался только сейчас.

Поэтому вопросы технологического суверенитета российского ТЭК вновь обсуждаются на региональных и федеральных площадках. В этом году они станут главной темой для Промышленно-энергетического форума TNF, который пройдет в Тюмени с 19 по 21 сентября.

Такие мероприятия должны продемонстрировать синергетический эффект от сложения компетенций различных компаний. Ведь раньше было быстрее и дешевле взять технологию с международного рынка, теперь же полагаться на импортную продукцию очевидно нельзя. И если до событий 2022 года предприятия могли подолгу разрабатывать свои решения и не делиться ими, то сейчас крупные игроки вынуждены объединять усилия, чтобы повышать качество отечественных разработок и выводить их на экспорт.

Конечно же, от российских разработок ждут не только эффективности в работе, но и экономической выгоды. Пока, правда, получается обратное: разработка и производство занимают серьезные временные, человеческие и финансовые ресурсы. В результате перед компаниями стоит дилемма: закупить дорогостоящие отечественные разработки и быть готовыми к рискам от внедрения нового — или же продолжить ждать возвращения на российский рынок иностранных поставщиков и уповать на параллельный импорт.