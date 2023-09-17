ФК «Урал» сыграл вничью с воронежским «Факелом» в 8 туре РПЛ

Футбольный клуб «Урал» в матче восьмого тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с воронежским «Факелом». Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» и закончилась со счетом 0:0. За матчем на трибунах наблюдали более 9,3 тыс. зрителей.

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко так оценил игру своей команды: «Неожиданно слабое начало. Первый фол, несколько угловых допустили. Затем вообще зажались. Во втором тайме мы взяли игру под контроль. По тем моментам, которые мы создали, должны были выигрывать, но реализация сегодня была не на должном уровне».

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев отметил равную игру команд: «И у нас были моменты, и "Урал атаковал в своем стиле. Закономерная, боевая ничья».

ФК «Урал» после ничьи остался на пятой строчке в чемпионате России, набрав 15 очков.

Для «Урала» матч стал четвертым без побед: ранее клуб проиграл «Зениту» и «Ахмату» в РПЛ, «Рубину» в Кубке России.

Матч девятого тура РПЛ «Урал» проведет на выезде: 24 сентября сыграет с «Краснодаром».

Виталий Красиков

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