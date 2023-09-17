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Пермские археологи обнаружили новый некрополь

В ходе археологической разведки ученые Пермского государственного национального исследовательского университета и гуманитарно-педагогического университета обнаружили захоронение времен Средневековья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрануки. На месте раскопок в районе впадения реки Шушпанки в Чусовую были обнаружены фрагменты керамических сосудов, железные орудия труда и элементы костюма погребенных, а также детали бронзовых украшений VII-XIV веков. Часть вещей из некрополя была ранее похищена неустановленными лицами.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

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