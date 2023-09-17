На ЕКАД микроавтобус насмерть сбил лося

На 59 км Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) микроавтобус сбил лося. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области, животное скончалось.

После аварии трое детей-пассажиров были доставлены в ДГКБ№ 9, где после осмотра медиков отпущены домой. По данным ГИБДД, несовершеннолетние не были пристегнуты ремнями безопасности, перевозились без детских автокресел.

В отношении 46-летнего водителя Fiat Ducato составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей). Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Полина Хабарова

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